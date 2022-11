Israele: Netanyahu riceve mandato per formare il 37esimo governo del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del partito conservatore Likud, Benjamin Netanyahu, ha ricevuto formalmente il mandato del presidente di Israele, Isaac Herzog, per formare il 37esimo governo del Paese mediorientale. Meno di due settimane fa, Netanyahu si è assicurato le raccomandazioni dei 64 parlamentari del suo blocco religioso di destra (Likud, Shas, Giudaismo della Torah unita e Sionismo religioso), mentre il primo ministro uscente Yair Lapid è stato nominato da 28 parlamentari (Yesh Atid e Laboristi), mentre i restanti 28 deputati (esponenti di Unità Nazionale, Yisrael Beiteinu, Ra'am e Hadash-Ta'al) non hanno indicato nessun candidato. "Ho deciso di conferire a lei, membro della Knesset Benjamin Netanyahu, il mandato di formare un governo", ha detto Herzog durante la cerimonia nella residenza del presidente a Gerusalemme. Il capo dello Stato ha fatto esplicita menzione dei processi per corruzione contro Netanyahu. "Non sono ignaro, ovviamente, del fatto che sono in corso procedimenti legali contro il deputato Netanyahu presso il tribunale distrettuale di Gerusalemme, e non lo banalizzo affatto", ha detto il presidente. (segue) (Res)