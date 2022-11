Israele: Netanyahu riceve mandato per formare il 37esimo governo del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Tuttavia, è importante notare che la Suprema corte si è già espressa con chiarezza sulla questione delle pendenti incriminazioni nei confronti di un membro della Knesset nominato per il ruolo di formare un governo, in una serie di sentenze, anche con un collegio allargato di undici giudici, quando il compito di formare un governo era stato assegnato al deputato Netanyahu dal mio predecessore, il presidente Reuven Rivlin”, ha detto ancora Herzog. E’ l'ottava volta che Netanyahu, il primo ministro israeliano più longevo di sempre, riceve il mandato per tentare di formare un governo: in cinque occasione ci è riuscito, mentre in tre ha fallito. Netanyahu avrà ora 28 giorni per formare un governo. Il presidente, da parte sua, ha la facoltà di concedere a Netanyahu una proroga di 14 giorni, se richiesto. I negoziati per formare la coalizione di quello che potrebbe essere il governo israeliano più a destra di sempre sono ufficialmente aperti. (Res)