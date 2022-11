Vaticano: Papa, edifichiamo ciò che non crolla come amore e bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco prima della recita dell'Angelus di oggi a Piazza San Pietro, ha chiesto di "edificare ciò che non crolla, di edificare sulla sua parola, sull'amore, sul bene". Commentando il Vangelo di oggi, che narra di alcune persone che parlano della magnificenza del tempio, Bergoglio ha spiegato: "il Signore afferma: 'Di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta'. Poi rincara la dose, spiegando come nella storia quasi tutto crolla: ci saranno, dice, rivoluzioni e guerre, terremoti e carestie, pestilenze e persecuzioni. Come a dire: non bisogna riporre troppa fiducia nelle realtà terrene, che passano". Il Pontefice ha dunque sottolineato la necessità di "perseverare" nell'impegnarsi per le cose che contano: "Diamo priorità alle opere delle nostre mani, ai nostri successi, alle nostre tradizioni religiose e civili, ai nostri simboli sacri e sociali. Sono cose importanti, ma passano – ha osservato Bergoglio – invece Gesù dice di concentrarsi su ciò che resta, per evitare di dedicare la vita a costruire qualcosa che poi sarà distrutto, come quel tempio, e dimenticarsi di edificare ciò che non crolla, di edificare sulla sua parola, sull'amore, sul bene". (Civ)