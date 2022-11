© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, come accade ormai da mesi in occasione della recita dell'Angelus domenicale, non dimentica di esprimere la sua vicinanza all'Ucraina: "Rimaniamo sempre vicini ai fratelli e alle sorelle della martoriata Ucraina – ha detto - la pace è possibile, non rassegniamoci alla guerra". (Civ)