Israele: premier incaricato Netanyahu, “sarò il primo ministro tutti gli israeliani, senza eccezioni”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver ricevuto il mandato per formare il 37esimo governo israeliano – e il sesto sotto la sua guida – il leader del partito conservatore Likud, Benjamin Netanyahu, ha dichiarato che sarà il primo ministro "di tutti i cittadini di Israele, senza eccezioni”. Meno di due settimane fa, Netanyahu si è assicurato le raccomandazioni dei 64 parlamentari del suo blocco religioso di destra (Likud, Shas, Giudaismo della Torah unita e Sionismo religioso), mentre il primo ministro uscente Yair Lapid è stato nominato da 28 parlamentari (Yesh Atid e Laboristi), mentre i restanti 28 deputati (esponenti di Unità Nazionale, Yisrael Beiteinu, Ra'am e Hadash-Ta'al) non hanno indicato nessun candidato. Oggi il presidente di Israele, Isaac Herzog, ha ufficialmente incaricato Netanyahu di formare un governo, nonostante i procedimenti legali pendenti per presunta corruzione contro il politico conservatore. “Ci sono molti che accolgono con favore i risultati delle elezioni, ma c'è anche chi fa profezie oltraggiose e che spaventano il popolo. Non è la prima volta che si dicono cose del genere. Lo hanno detto su (il primo leader del Likud, Menachem) Begin, lo hanno detto anche su di me; non era vero allora e non è vero nemmeno oggi", ha detto Netanyahu. “Intendo essere un primo ministro per tutti, per coloro che mi hanno eletto e per coloro che non mi hanno eletto. Questo riflette ciò in cui credo e ciò che guida le mie azioni”, ha aggiunto. (Res)