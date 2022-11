Libia: oggi la commemorazione degli italiani sepolti nel sacrario di Hammangi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi a Tripoli la commemorazione degli italiani sepolti nel sacrario di Hammangi, “nel commosso ricordo della loro opera in Libia e del prezioso contributo alla storia del Paese”. Lo riferisce l’ambasciata d’Italia in Libia via Twitter. Il sacrario italiano di Hammangi, a Tripoli, è stato restaurato e ristrutturato nel 2020 in occasione del cinquantesimo anniversario della cacciata degli italiani parte del colonnello Muammar Gheddafi nel 1970. Dopo le numerose profanazioni e devastazioni degli anni scorsi, su iniziativa del ministero degli Esteri e su progetto dell’architetto Renato Proietti, nel 2019 sono iniziati i lavori di recupero e di restauro con un budget di 350 mila euro. Malgrado le difficoltà dovute sia alla situazione bellica del Paese che alle vicende legate alla pandemia di Covid19, il complesso monumentale italiano di Hammangi ha ritrovato la sua luce originaria, grazie all’impegno dell’ambasciatore d’Italia a Tripoli, Giuseppe Buccino Grimaldi. (Lit)