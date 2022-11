Asean: commercio, conclusi negoziati per aggiornamento accordo con Australia e Nuova Zelanda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Accordo per l’istituzione della zona di libero scambio Asean-Australia-Nuova Zelanda (Aanzfta) risale al 2009 ed è il primo firmato dall’Associazione, di cui fanno parte Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Thailandia e Vietnam. Le trattative per aggiornarlo sono state avviate nel settembre del 2020 e la prima riunione si è svolta nell’aprile 2021, nel contesto di sfide senza precedenti causate dalla pandemia di coronavirus. Proprio la determinazione ad accelerare la ripresa post Covid ha spinto le parti ad approfondire e ampliare l’integrazione. I ministri competenti sono stati incaricati di lavorare per la firma del Secondo protocollo di modifica dell’Accordo nel 2023. (segue) (Fim)