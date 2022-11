Asean: commercio, conclusi negoziati per aggiornamento accordo con Australia e Nuova Zelanda (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri si è svolto anche il vertice Asean-Australia, in cui le parti hanno ribadito l’impegno nella partnership strategica onnicomprensiva istituita nel 2021 e nell’attuazione del piano d’azione per il periodo 2020-24, con l’intenzione di rafforzare ulteriormente la cooperazione, anche in vista del 50mo anniversario delle relazioni, che si celebrerà nel 2024. Nel summit è stata adottata una dichiarazione congiunta in cui sono illustrati gli obiettivi per i diversi ambiti: cooperazione marittima, connettività, sviluppo sostenibile (Agenda 2030 delle Nazioni Unite) ed economia. I primi ministri cambogiano, Huns Sen, e australiano, Anthony Albanese, hanno avuto un colloquio sullo sviluppo dei rapporti bilaterali, di cui si sta celebrando quest’anno il 70mo anniversario, e scambiato opinioni anche su questioni regionali e internazionali. Albanese ha avuto colloqui anche con altri leader, tra cui l’omologo del Laos, Phankham Viphavanh, con cui ha concordato di elevare la relazione bilaterale a partnership onnicomprensiva. (Fim)