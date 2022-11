Israele: il presidente Herzog oggi affiderà a Netanyahu l'incarico per formare il governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito alle consultazioni avviate mercoledì 9 novembre, Netanyahu è stato invitato per recarsi alla residenza del presidente dove riceverà ufficialmente il mandato. Da allora avrà 28 giorni per formare un governo. Il presidente ha anche la facoltà di concedere a Netanyahu una proroga di 14 giorni, se il capo del Likud dovesse richiederla. Incontrando giovedì pomeriggio il parlamentare Itamar Ben Gvir, leader del partito della destra religiosa Otzma Yehudit (che insieme a Noam forma l'alleanza Sionismo religioso), Herzog ha ribadito le sue preoccupazioni: “Ho detto che il vostro partito ha una certa immagine che desta preoccupazione in molti luoghi, riguardo al trattamento riservato agli arabi nel nostro Stato e nella nostra regione. Me lo stanno chiedendo i leader mondiali". Nel suo faccia a faccia con Herzog, Ben Gvir ha risposto: “Dio non voglia, non tratto gli arabi come un monolite. Sono appena tornato da Eilat e ho visto studenti di una scuola superiore di Nazareth. Avresti dovuto vederlo, tutti dicevano: 'Ben Gvir, vieni a farti un selfie'". Il presidente di Otzma Yehudit ha detto che lavorerà a beneficio dell'intero Paese, ma ha sottolineato che "deve esserci ordine". (Res)