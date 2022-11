Usa: collisione tra due aerei d’epoca in Texas, si temono almeno sei vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due aerei militari della Seconda guerra mondiale si sono scontrati in volo durante uno spettacolo all’Executive Airport di Dallas, nello Stato Usa del Texas, organizzato in occasione della Giornata dei veterani, che si è celebrata ieri. L’aeroporto è chiuso per le indagini, di cui si occupano l’Amministrazione federale per l’aviazione (Faa) e il Consiglio nazionale per la sicurezza dei trasporti (Ntsb). Le vittime potrebbero essere sei. Gli aerei coinvolti sono un Boeing B-17 Flying Fortress e un Bell P-63 Kingcobra. Il B-17 in genere trasporta un equipaggio di cinque persone; il P-63 è un velivolo a pilota singolo. Ad assistere c’erano circa 5 mila spettatori, secondo la stampa locale. Molti testimoni hanno ripreso lo scontro con i loro cellulari. Dopo la collisione gli aerei sono precipitati e hanno preso fuoco. I detriti dall’estremità meridionale dell’aeroporto hanno raggiunto anche l’autostrada 67 e un centro commerciale nelle vicinanze. Gli aerei appartenevano alla Commemorative Air Force (Caf), organizzazione senza scopo di lucro dedita alla conservazione di velivoli storici che ha sede proprio a Dallas e organizza esibizioni principalmente negli Stati Uniti e in Canada.(Was)