Regno Unito: rapporto Resolution Foundation, governo Truss ha causato buco di bilancio da 30 miliardi

- La revisione di bilancio del governo di Liz Truss è costata al Regno Unito ben 30 miliardi di sterline. Lo riferisce il quotidiano "The Guardian", citando un rapporto del centro di ricerca indipendente Resolution Foundation, secondo cui la somma che il Tesoro britannico dovrà raccogliere è sostanzialmente raddoppiata, da 30 a 60 miliardi, per colpa delle decisioni dell'ex premier e del suo cancelliere dello Scacchiere, Kwasi Kwarteng. Il rapporto di Resolution Foundation evidenzia come la cifra di 30 miliardi di sterline sarebbe stata molto più alta senza i cambiamenti radicali decisi dal nuovo cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt. Gli economisti della RF stimano che nelle sue sette settimane di governo, Truss abbia portato a perdite per 20 miliardi di sterline a causa dei tagli alle tasse non finanziati e all'imposta di bollo, con altri 10 miliardi di sterline aggiunti da tassi di interesse più elevati e costi di finanziamento del governo di fronte alla reazione drammatica dei mercati. (Rel)