Etiopia: Usa accolgono con favore impegni per attuazione accordo cessazione delle ostilità

- Gli Stati Uniti hanno accolto favorevolmente gli impegni per l’attuazione dell’accordo di cessazione delle ostilità in Etiopia presi dai rappresentanti del governo etiope e del Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf) che hanno partecipato ai colloqui di Nairobi, in Kenya. “Accogliamo con favore l’impegno per l’accesso umanitario senza ostacoli e il chiarimento delle modalità di attuazione della cessazione delle ostilità articolate nella Dichiarazione della riunione dei comandanti di alto livello”, si legge in un comunicato del dipartimento di Stato. “Oltre a specificare più concretamente l’attuazione dell’accordo del 2 novembre firmato a Pretoria, le parti si sono ulteriormente impegnate a cooperare e facilitare la fornitura dell’accesso umanitario senza ostacoli (…) nella regione del Tigrè e nelle aree colpite delle regioni di Afar e Amhara”, spiega la nota. (segue) (Was)