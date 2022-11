Etiopia: Usa accolgono con favore impegni per attuazione accordo cessazione delle ostilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parti, prosegue il comunicato, “devono onorare la cessazione delle ostilità, accelerare l’assistenza umanitaria senza ostacoli a tutti i bisognosi, proteggere tutti i civili, fornire il ripristino dei servizi di base in tutto il nord dell’Etiopia e avviare le indagini e responsabilità per le violazioni dei diritti umani”. Washington ha elogiato le parti e ringraziato l’Unione africana e il Kenya per gli sforzi profusi, in particolare l’Alto rappresentante dell’Ua per il Corno d’Africa, Olusegun Obasanjo, e l’ex presidente kenyota Uhuru Kenyatta. “Gli Stati Uniti continueranno a sostenere l’attuazione dell’accordo del 2 novembre e gli sforzi per raggiungere una pace duratura. Il lavoro resta, ma il progresso è promettente e dà motivo di speranza al popolo etiope”, si legge nella conclusione della nota. (Was)