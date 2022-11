Libano: i militari italiani decorati con la medaglia Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta alla base "Millevoi" di Shama, sede del contingente italiano in Libano, la cerimonia militare di premiazione per i caschi blu italiani. Il generale di brigata Giuseppe Bertoncello, comandante del contingente italiano in Libano e del settore ovest di Unifil (United Nation Interim Force in Lebanon), ha presieduto la cerimonia alla presenza del comandante della missione Unfil, Generale Aroldo Lazaro, del console onorario italiano a Tiro, Ahmad Seklaoui, del sindaco di Tiro, Hassan Dbouk e di numerose autorità civili, militari e religiose. Con la medaglia commemorativa delle Nazioni Unite, è stato così riconosciuto l'impegno profuso quotidianamente dagli uomini e dalle donne del contingente italiano nel sud del Libano, grazie al quale, senza soluzione di continuità dal 2006, viene garantita la sicurezza della vasta area di operazioni a sud del fiume Litani, in concorso alle Forze Armate libanesi. (segue) (Com)