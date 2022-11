Ucraina: ministero Esteri chiede a Ungheria condanna dichiarazioni del deputato Toroczkai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri ucraino ha chiesto al governo dell'Ungheria di condannare le dichiarazioni del deputato Laszlo Toroczkai in merito alla revisione dei confini dei due Paesi. Lo ha affermato il portavoce del dicastero degli Esteri di Kiev, Oleg Nikolenko, in un post su Facebook. "L'appello del deputato ungherese Laszlo Toroczkai per la revisione dei confini statali è inaccettabile. Chiediamo al governo ungherese di condannare tali dichiarazioni irresponsabili che minano le relazioni bilaterali e non corrispondono allo spirito di buon vicinato", ha scritto Nikolenko. Toroczkai nei giorni scorsi ha pubblicato sul proprio profilo Twitter una foto in occasione del Giorno dell'indipendenza della Polonia, raffigurante i vertici militari delle due nazioni che si stringono la mano dopo la presa della Transcarpazia nel 1939, un messaggio velato alla revisione degli attuali confini con l'Ungheria. "Oggi è il Giorno dell'Indipendenza della Polonia. Dio benedica la Polonia! Incontriamoci di nuovo al confine comune polacco-ungherese", ha commentato il deputato. Toroczkai è il leader del partito di estrema destra Movimento Patria nostra (Mi Hazánk Mozgalom) e sindaco della cittadina di Ásotthalom, nel sud del Paese. (Kiu)