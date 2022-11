Migranti: Gasparri (FI), severità verso Ong che svolgono azioni temerarie e provocatorie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Va sostenuta con forza l’iniziativa dei ministri dell’Interno di Italia, Malta, Grecia e Cipro in materia di immigrazione e di Ong voluta dal ministro Piantedosi. Così come va sostenuta la volontà di fare chiarezza da parte del ministro degli Esteri Tajani nel summit Ue di domani". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Le navi delle Ong - spiega - svolgono da anni una azione temeraria e provocatoria. Come ha confermato la struttura comunitaria Frontex finiscono per supportare chi alimenta il traffico di clandestini e la tratta di persone. Non fanno soccorso occasionale, ma partecipano di fatto a una attività illegale. L’Ue non può subirne la prepotenza, che grava soprattutto sull’Italia, dove già arrivano ogni giorno centinaia di clandestini con altri mezzi di trasporto. Bisogna ripristinare subito le norme che consentono il sequestro di queste imbarcazioni. Serve una inversione di tendenza. Senza subire lezioni da paesi confinanti, richiamando alle proprie responsabilità gli Stati le cui bandiere sventolano sulle navi Ong che violano leggi e convenzioni. Forza Italia, aperta a iniziative umanitarie e di sviluppo economico in Africa - conclude - ha sempre sostenuto una politica di fermezza contro i trafficanti e di assoluta severità verso le Ong”. (Rin)