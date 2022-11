Germania: ministro Giustizia Bushmann, possibili sanzioni più severe per azioni protesta nei musei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia tedesco, Marco Bushmann, sta valutando se imporre sanzioni più severe per le azioni di protesta nei musei. In un'intervista al quotidiano "Bild am Sonntag", il ministro ha evidenziato come il quadro normativo possa essere rivisto, in caso emergano delle lacune o dei limiti nell'azione della magistratura sui casi di attacchi contro opere d'arte, come quelli visti in questi ultimi mesi in diversi musei europei da parte di attivisti contro il cambiamento climatico. Già all'inizio di novembre, Buschmann aveva dichiarato che “Chiunque lancia oggetti contro opere d'arte può essere perseguito per danni alle cose. Un blocco stradale può essere punito come coercizione. E se le ambulanze vengono rallentate, può essere presa in considerazione anche la responsabilità penale per lesioni colpose". Nell'intervista di domenica, Buschmann ha rilevato come in una società aperta a tutti è consentito promuovere le proprie preoccupazioni, muovere critiche e fare dimostrazioni, e ciò costituisce l'essenza di una società diversificata. "Ma lanciare cibo contro opere d'arte ha poco a che fare con questo", ha detto il ministro, aggiungendo che "chiunque attacchi e metta in pericolo i nostri tesori culturali attraversa una linea rossa". (Geb)