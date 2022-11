© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina Papa Francesco presiede nella Basilica Vaticana la Celebrazione Eucaristica in occasione della sesta Giornata Mondiale dei Poveri. Il Santo Padre, per i suoi noti problemi fisici, non ha percorso la navata ma ha preso posto su una poltrona direttamente sull'Altare. Alla messa prendono parte senzatetto e persone in stato d'indigenza. (Civ)