Asia: Lavrov, Russia e Cina unite per promuovere ruolo Asean a livello regionale

- La Russia e la Cina sono unite nei loro sforzi per promuovere il ruolo centrale dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) nella regione. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, parlando ai giornalisti a margine del vertice dell'Asean che ha avuto luogo a Phnom Penh, capitale della Cambogia. Insieme ai partner cinesi "difendiamo l'opportunità e la necessità di preservare i formati che sono stati creati attorno all'Asean, difendiamo la necessità di rispettare il ruolo centrale che l'Asean svolge in questa regione e in quella circostante. Ma l'Occidente ha i suoi piani", ha detto Lavrov. Secondo il ministro russo, i Paesi occidentali hanno mantenuto "a parole" il ruolo dell'Asean, mentre in realtà promuovono la propria agenda, portando avanti anche la militarizzazione della regione dell'Asia sudorientale. (Rum)