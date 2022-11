Cambogia-Giappone: relazione elevata a partnership strategica onnicomprensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cambogia e il Giappone hanno elevato la loro relazione a partnership strategica onnicomprensiva. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri cambogiano, dopo l’incontro tra i primi ministri dei due Paesi, Hun Sen e Fumio Kishida, ieri a Phnom Penh a margine dei vertici dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). Le parti, si legge nella nota, le parti hanno espresso soddisfazione per gli “eccellenti” legami bilaterali ed evidenziato l’importanza di rafforzare ulteriormente la cooperazione in tutti i campi. Hun Sen ha ringraziato il Giappone per il contributo allo sviluppo socio-economico della Cambogia e l’assistenza nella riforma elettorale e ha chiesto l’aiuto di Tokyo anche per il conseguimento dell’obiettivo del completamento sminamento entro il 2025. I due leader hanno anche scambiato opinioni su questioni regionali e internazionali di comune preoccupazione, come la guerra in Ucraina e i test missilistici e nucleari della Corea del Nord. Al termine del colloquio i premier hanno annunciato il logo per la celebrazione, nel 2023, del 70mo anniversario dell’istituzione dei rapporti diplomatici.(Fim)