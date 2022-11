Roma: tentano truffa specchietto, ma 74enne se ne accorge e chiama polizia, due denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tentano la truffa dello specchietto ma la vittima, una signora di 74 anni, si è accorta di tutto e ha avvisato la polizia. Per questo due uomini di 33 e 29 anni, già noti alle forze dell'ordine, sono stati bloccati e denunciati per tentata truffa. Il fatto è successo, in piazza Zama, nel quartiere di San Giovanni a Roma. La donna, mentre si trovava a bordo della sua auto, è stata avvicinata da un’altra vettura, sentendo un colpo alla scocca del proprio specchietto. Subito dopo, i due uomini le si sono avvicinanti, lamentando di essere stati urtati e pretendendo di farsi risarcire. La 74enne non è caduta nel tranello e ha attirato l’attenzione di una volante di passaggio. Gli agenti di polizia del commissariato Appio sono riusciti a rintracciare i due uomini, che sono stati quindi denunciati. (Rer)