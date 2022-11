Vaticano: Papa Francesco, non farciamoci travolgere da guerre e rivoluzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, pronunciando l'Omelia durante la messa per la Giornata dei poveri, ha esortato a non farci travolgere da guerre e rivoluzioni, di non pensa che tutto è perduto: "La prima cosa che Gesù dice ai suoi ascoltatori – ha spiegato il Pontefice - preoccupati di 'quando' e di 'come' avverranno i fatti spaventosi di cui parla, è: 'Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: 'Sono io', e: 'Il tempo è vicino'. Non andate dietro a loro!". E aggiunge: 'Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate'. Da quale inganno, dunque, vuole liberarci Gesù? Dalla tentazione di leggere i fatti più drammatici in modo superstizioso o catastrofico, come se fossimo ormai vicini alla fine del mondo e non valesse la pena di impegnarci più in nulla di buono". Il Pontefice ha sottolineato la necessità di non cedere alla superstizione "poi cerchiamo risposte con morbosa curiosità nelle fandonie di maghi o oroscopi, che non mancano mai; o, ancora, ci affidiamo a fantasiose teorie propinate da qualche 'messia' dell'ultim'ora, in genere sempre disfattisti e complottisti". (Civ)