Vaticano: Papa Francesco, il discepolo del Signore non cede allo scoraggiamento anche nelle occasioni difficili

- "Il discepolo del Signore non si lascia atrofizzare dalla rassegnazione, non cede allo scoraggiamento nemmeno nelle situazioni più difficili". Lo ha detto Papa Francesco pronunciando l'Omelia durante la messa per la Giornata dei poveri. "Con Lui sempre si può rialzare lo sguardo, ricominciare e ripartire" ha osservato il Pontefice, che ha poi sottolineato come nella difficoltà, nella negativà, il buon cristiano ha "occasione di dare testimonianza. Vorrei sottolineare questa bella parola: occasione – ha evidenziato Francesco - significa avere l'opportunità di fare qualcosa di buono a partire dalle circostanze della vita, anche quando non sono ideali. È una bella arte tipicamente cristiana: non restare vittime di quanto accade, ma cogliere l'opportunità che si nasconde in tutto ciò che ci capita, il bene che è possibile costruire anche a partire da situazioni negative". (Civ)