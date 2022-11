Cina-Australia: breve colloquio Li-Albanese a margine vertici Asean in Cambogia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Australia, Anthony Albanese, e l’omologo della Cina, Li Keqiang, hanno avuto un breve colloquio oggi a Phnom Penh, in Cambogia, a margine dei vertici dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). Lo riferisce la stampa australiana, avanzando l’ipotesi di un prossimo incontro tra il premier Albanese, insediatosi il 23 maggio, e il presidente cinese, Xi Jinping, a margine del vertice del G20 in programma il 15 e 16 novembre a Bali, in Indonesia. L’ultimo vertice sino-australiano risale al 2019, quando il capo del governo di Canberra era Scott Morrison. Le relazioni tra i due Paesi si sono deteriorate negli ultimi due anni. (segue) (Res)