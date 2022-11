Cina-Australia: breve colloquio Li-Albanese a margine vertici Asean in Cambogia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’8 novembre i ministri degli Esteri di Cina e Australia, Wang Yi e Penny Wong rispettivamente, hanno avuto un colloquio telefonico in cui, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “China News Service”, il rappresentante di Pechino ha sollecitato il risanamento delle relazioni bilaterali, definendolo “conforme agli interessi di entrambe le parti e alle aspettative della comunità internazionale”. Pechino e Canberra dovrebbero favorire il progresso della cooperazione sulla base del rispetto reciproco, mettere da parte le divergenze e collaborare per garantire risultati vantaggiosi per tutti, ha aggiunto Wang. (segue) (Res)