Vaticano: Papa Francesco, ascoltiamo il grido di dolore dei poveri

- Papa Francesco, durante l'Omelia pronunciata durante la messa per la Giornata mondiale dei poveri, ha esortato ad ascoltare il "grido di dolore" dei poveri. "Anche oggi i poveri sono le vittime più penalizzate di ogni crisi - ha detto - ma, se il nostro cuore è ovattato e indifferente, non riusciamo a sentire il loro flebile grido di dolore, a piangere con loro e per loro, a vedere quanta solitudine e angoscia si nascondono anche negli angoli dimenticati delle nostre città". Il Pontefice ha poi spiegato: "Viviamo in società ferite e assistiamo, proprio come ci ha detto il Vangelo, a scenari di violenza, di ingiustizia e di persecuzione, in più, dobbiamo affrontare la crisi generata dai cambiamenti climatici e dalla pandemia, che ha lasciato dietro di sé una scia di malesseri non soltanto fisici, ma anche psicologici, economici e sociali – l'osservazione di Francesco -. Anche oggi vediamo sollevarsi popolo contro popolo e assistiamo angosciati al veemente allargamento dei conflitti, alla sciagura della guerra, che provoca la morte di tanti innocenti e moltiplica il veleno dell'odio, anche oggi, molto più di ieri, tanti fratelli e sorelle, provati e sconfortati, migrano in cerca di speranza, e tante persone vivono nella precarietà per la mancanza di occupazione o per condizioni lavorative ingiuste e indegne". (Civ)