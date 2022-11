Vaticano: Papa, non lasciamoci incantare dalle sirene del populismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non diamo ascolto ai profeti di sventura; non facciamoci incantare dalle sirene del populismo, che strumentalizza i bisogni del popolo proponendo soluzioni troppo facili e sbrigative". E' l'esortazione di Papa Francesco pronunciando l'Omelia durante la messa per la Giornata dei poveri nella Basilica vaticana. "Non seguiamo i falsi "messia" che, in nome del guadagno, proclamano ricette utili solo ad accrescere la ricchezza di pochi, condannando i poveri all'emarginazione – ha detto Francesco - al contrario, rendiamo testimonianza: accendiamo luci di speranza in mezzo alle oscurità; cogliamo, nelle situazioni drammatiche, occasioni per testimoniare il Vangelo della gioia e costruire un mondo più fraterno; impegniamoci con coraggio per la giustizia, la legalità e la pace, stando a fianco dei più deboli". (Civ)