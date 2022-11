Fiumicino: controlli aeroporto, una denuncia per tentato furto e due Ncc abusivi sanzionati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i controlli nello scalo aeroportuale internazionale “Leonardo Da Vinci” a Fiumicino, da parte dei carabinieri della compagnia aeroporti di Roma. I militari hanno denunciato una persona per tentato furto e sanzionato due autisti Ncc abusivi. In particolare, presso il duty free situato al Terminal 3 - partenze dello scalo, i carabinieri hanno fermato una turista 45enne inglese, in attesa del volo di rientro nel Regno Unito, che ha tentato di superare le casse senza pagare 2 stecche di sigarette che aveva occultato all’interno del bagaglio a mano. È stata notata dal personale di vigilanza che ha subito allertato i militari. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al negozio mentre la donna è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per tentato furto. (segue) (Rer)