Fiumicino: controlli aeroporto, una denuncia per tentato furto e due Ncc abusivi sanzionati (2)

- Presso l’uscita del Terminal 1 – arrivi, invece, tra i viaggiatori in cerca di un trasporto in direzione Roma, i carabinieri della stazione aeroporto di Fiumicino hanno sorpreso due autisti mentre procacciavano clienti, senza averne titolo. Per gli abusivi è scattata la sanzione amministrativa di 2.064 euro ciascuno e l’ordine di allontanamento per 48 ore dallo scalo. L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal comando provinciale dei carabinieri di Roma per contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, condiviso in seno al Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. (Rer)