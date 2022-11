Business news: Ghana, tasso di inflazione annuale in ottobre salito al 40,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso annuale di inflazione al consumo in Ghana ha raggiunto il 40,4 per cento in ottobre. Lo dicono i dati pubblicati dall'ente statistico nazionale, come spiegato dal portavoce governativo Samuel Kobina Annim, il quale ha elencato cinque settori in particolare in cui è stato riscontrato l'aumento: alloggi, acqua, elettricità, gas e altri combustibili. "L'inflazione alimentare è aumentata al 43,7 per cento in ottobre dal 37,8 per cento del mese precedente. Anche l'inflazione non alimentare è aumentata di un punto percentuale al 37,8% in ottobre dal 36,8% del mese precedente", ha aggiunto Annim, spiegando che nel mese considerato l'inflazione si è attestata al 39,1 per cento per gli articoli prodotti localmente e al 43,7 per cento per gli articoli importati. (Res)