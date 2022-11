Business news: presidente Sudafrica incontra leader europei alla Cop27, varato Piano di transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, ha avuto una serie di incontri bilaterali a margine della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop) in corso a Sharm el Sheikh, in Egitto. Secondo quanto riferito dalla presidenza su Twitter, il capo dello Stato ha incontrato il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Rishi Sunak, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e l'inviato presidenziale speciale degli Stati Uniti sui cambiamenti climatici, John Kerry. Gli incontri sono avvenuti in occasione di una riunione convocata a margine dei lavori della Cop27 per il lancio ufficiale del Just Energy Transition Investment Plan (Piano di investimenti per la giusta transizione energetica, Jet-Ip), annunciato in occasione della Cop26 di Glasgow nel 2021, promosso dalla presidenza del Sudafrica e sostenuto appunto da Francia, Germania, Stati Uniti, Regno Unito e Unione europea. "È stato alla Cop26 di Glasgow che abbiamo deciso di stabilire una partnership storica con Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti e Unione europea a sostegno della transizione del nostro Paese verso una società a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici", ha affermato Ramaphosa intervenendo alla riunione. "Questa partnership si basa su una comprensione comune che i Paesi contributori hanno nei confronti del riscaldamento globale e sulla responsabilità di un interesse costante nel sostenere una transizione giusta nei Paesi ad economia in via di sviluppo", ha aggiunto. (Res)