Business news: Kenya Airways, tribunale del lavoro intima ai piloti di interrompere lo sciopero

- La Corte per l'occupazione e il lavoro di Nairobi ha ordinato ai piloti di Kenya Airways di interrompere lo sciopero avviato sabato 5 novembre, ma ha vietato alla compagnia aerea di prendere misure legali contro gli scioperanti. Nell'ordinanza, la giudice Anna Mwaure ha intimato ai piloti di riprendere servizio "incondizionatamente" ed "entro le 6 del mattino" del 10 novembre, dopo che la cancellazione di decine di voli ha bloccato a terra migliaia di passeggeri. La sentenza del tribunale arriva dopo che ieri la direzione di Kenya Airways ha minacciato di avviare un'azione disciplinare contro i 400 piloti che stanno scioperando da sabato contro il mancato versamento di contributi. In una nota, la compagnia di bandiera ha dichiarato che lo sciopero è illegale e che la sospensione delle attività equivale ad un sabotaggio economico del Paese. Il gruppo ha quindi previsto di annullare gli accordi presi con il sindacato per la contrattazione ed il riconoscimento delle rivendicazioni dei piloti. Con una flotta di 36 aerei, Kenya Airways serve con le sue rotte altrettanti Paesi. Il governo keniota detiene il 48,9 per cento del gruppo. (Res)