Asia: ministro Esteri russo Lavrov, Usa stanno destabilizzando l'Asean

- Gli Stati Uniti stanno riuscendo nei loro tentativi di destabilizzare l'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) e creare divisioni all'interno del gruppo. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. "Se l'obiettivo era seminare dubbi nei ranghi dell'Asean e cercare di minare la loro natura monolitica, allora in generale gli americani stanno raggiungendo i loro obiettivi", ha detto Lavrov ai giornalisti a margine del vertice che ha avuto luogo nella capitale della Cambogia, Phnom Penh. Il ministro ha anche osservato che durante il vertice non è stata adottata alcuna dichiarazione congiunta, poiché gli Stati Uniti e i loro partner hanno insistito su una valutazione "assolutamente inaccettabile" della situazione in Ucraina. (Rum)