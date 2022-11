Imprese: presidente Enel Crisostomo partecipa al summit B20 in Indonesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Michele Crisostomo, presidente del Gruppo Enel, è uno dei principali leader aziendali partecipanti al Business Summit B20 di quest'anno che si tiene a Bali oggi e domani (13-14 novembre), prima del vertice del G20. Il B20 è il canale di dialogo ufficiale del G20 con la comunità imprenditoriale mondiale e quest'anno è presieduto dall'Indonesia. Il B20, che riunisce responsabili decisionali e leader aziendali di diversi settori, ospita in media oltre 3.000 delegati, in rappresentanza di una comunità imprenditoriale di oltre 6,5 milioni di aziende in tutto il mondo. Enel – come sottolinea una nota – è profondamente impegnata nel B20 con il top management che partecipa a due delle sette Task Force del Summit: in particolare l'amministratore delegato Francesco Starace è membro della task force Energy, Sustainability & Climate, insieme a Ruggero Aricò, responsabile degli Affari istituzionali internazionali del Gruppo, mentre Michele Crisostomo è membro della task force Finance & Infrastructure. Oggi Crisostomo partecipa alla plenaria "Investing in green ventures for sustainable growth", durante il quale si confronterà con altri leader aziendali in merito alla possibilità di garantire che i mercati dei capitali stanzino fondi secondo una chiara prospettiva di sostenibilità. L'evento si svolge presso il Bali Nusa Dua Convention Center in Indonesia. (Com)