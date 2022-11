Imprese: Eni, primo carico di Gnl del Mozambico partito dall’impianto Coral Sul Flng al largo del bacino di Rovuma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni, in qualità di operatore delegato del progetto Coral South per conto dei suoi partner in Area 4 (ExxonMobil, Cnpc, Galp, Kogas ed Enh) informa che il primo carico di gas naturale liquefatto (Gnl) prodotto dal giacimento Coral, nelle acque ultra-profonde del bacino di Rovuma, è appena partito dall'impianto Coral Sul Floating Liquefied Natural Gas (Flng). L'Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha evidenziato che "questo primo carico di Gnl dal progetto Coral South, e dal Mozambico, rappresenta un nuovo e importante passo nella strategia di Eni che fa leva sul gas come fonte in grado di contribuire significativamente alla sicurezza energetica europea, anche attraverso la crescente diversificazione delle forniture, supportando nel contempo una transizione energetica equa e sostenibile. Continueremo a lavorare con i nostri partner per assicurare una tempestiva valorizzazione delle vaste risorse di gas del Mozambico". (segue) (Com)