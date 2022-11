Imprese: Eni, primo carico di Gnl del Mozambico partito dall’impianto Coral Sul Flng al largo del bacino di Rovuma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coral South - ricorda una nota - è un progetto di portata storica per il settore e colloca saldamente il Mozambico sulla scena mondiale del Gnl. Il progetto, approvato nel 2017, entra in esercizio dopo soli 5 anni, in linea con la tempistica e i costi previsti nel programma iniziale e nonostante le interruzioni causate dalla pandemia da Covid. Questo risultato è stato possibile grazie al particolare approccio per fasi e parallelizzato di Eni, a un'efficace pianificazione dell'esecuzione, al forte impegno di tutti i partner e al costante supporto del governo del Mozambico. Coral Sul Flng ha una capacità di liquefazione di gas pari a 3,4 milioni di tonnellate all'anno e produrrà Gnl dai 450 miliardi di metri cubi di gas del giacimento Coral. (Com)