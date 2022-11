Lavoro: Usif, governo coinvolga sigle sindacali su contrattazione forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'approvazione in via preliminare da parte del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni e del ministro della Difesa Guido Crosetto, di un decreto legislativo che introduce disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti, Usif con una lettera congiunta firmata da 17 sigle sindacali e indirizzata al governo e ai ministri competenti, sollecita un maggiore coinvolgimento delle sigle sindacali e chiarimenti su alcune questioni inerenti la quota sindacale e la misurazione della rappresentatività. Lo comunica in una nota la segreteria nazionale dell'Unione sindacale italiana finanzieri (Usif). "Appare doveroso rimarcare l'esigenza dell'avvio immediato di una basilare interlocuzione con le organizzazioni sindacali - si legge nella lettera- tenuto conto di come le stesse siano state finora escluse totalmente da qualsiasi confronto e persino da qualsiasi procedure d'informazione, in questa fase determinante per la costruzione del delicato processo sindacale in atto". (Rin)