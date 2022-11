Slovenia: oggi secondo turno presidenziali, favorita Pirc Musar contro Logar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini della Slovenia tornano oggi alle urne per il ballottaggio delle elezioni presidenziali. I due sfidanti sono Anze Logar e Natasa Pirc Musar, che hanno superato il primo turno del 24 ottobre scorso. Logar, rappresentante del Partito democratico sloveno (Sds), è risultato in vantaggio con il 34 per cento delle preferenze, seguito da Pirc Musar con il 27 per cento. I sondaggi in vista del ballottaggio vedono però favorita Pirc Musar, che si attesterebbe vicina al 54 per cento, contro il 46 di Logar. A guardare i dati, Pirc Musar sarebbe ampiamente sostenuta dai simpatizzanti di tutti e tre i partiti della coalizione governativa ma anche tra l'elettorato meno fidelizzato. Logar, invece, avrebbe l'appoggio in massa dei sostenitori del Partito democratico sloveno. Pirc Musar ha inoltre incassato il sostegno del premier Robert Golob. Quest'ultimo già a fine ottobre ha annunciato che il suo partito, Movimento libertà (Gs), al secondo turno delle elezioni presidenziali in Slovenia sosterrà Pirc Musar. "Certo, sosterremo il candidato del centrosinistra", ha sottolineato Golob, "perché crediamo di condividere gli stessi valori e perché vogliamo un presidente che abbia i nostri stessi valori", ha aggiunto il premier. (Seb)