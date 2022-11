Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo nuvoloso o molto nuvoloso fino a metà giornata, poi schiarite specialmente su pianura ed Appennino. Nella notte deboli precipitazioni sui rilievi e qualche pioviggine in pianura; al mattino in via di esaurimento e per lo più circoscritte ad Alpi e Prealpi. Debole neve a partire da 1300 metri circa. Temperature minime e massime in calo. In pianura valori minimi a sera, attorno a 6 °C, massimi attorno a 14 °C.(Rem)