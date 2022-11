Business news: Cina, lotto di Evergrande a Shenzhen all'asta per 1 miliardo di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un lotto di terreno preposto alla costruzione del quartier generale del colosso dell'immobiliare cinese Evergrande a Shenzhen, nella Cina sud-orientale, è stato messo all'asta ad un prezzo iniziale di 1,06 miliardi di dollari, dopo lo stop dei lavori a settembre 2021. È quanto si apprende da un'informativa depositata presso la Borsa delle risorse pubbliche di Shenzhen, in cui si precisa che l'asta si terrà dal 21 al 26 novembre. Il lotto da 10 mila metri quadrati era stato acquistato da Evergrande nel 2017, al costo di 5,6 miliardi di dollari. In quell'anno la società ha trasferito la sua sede centrale da Canton in uno spazio affittato a Shenzhen, trasferendosi nuovamente nel centro manifatturiero della Cina meridionale alla fine dello scorso anno, a causa del peggioramento della crisi del debito. Soverchiata da una passività da oltre 300 miliardi di dollari, Evergrande ha sospeso molti dei suoi progetti perché inadempiente nei confronti di appaltatori, assistendo a ripetuti sequestri dei suoi asset. L'ultima vendita portata a termine dai creditori è quella relativa ad un appezzamento di terreno situato nel distretto Yuen Long di Hong Kong, ceduto per 636,94 milioni di dollari. Il lotto era stato utilizzato come garanzia per una transazione dal valore di 520 milioni di dollari e, dopo il default della multinazionale a dicembre 2021, era stato sequestrato dalla società statunitense di gestione patrimoniale Oaktree Capital Management. (Cip)