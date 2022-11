Business news: semiconduttori, Tsmc posticiperà costruzione impianto chip sette nanometri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gigante dei semiconduttori Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (Tsmc) posticiperà la costruzione di una fabbrica dedicata ai chip con processo produttivo a sette nanometri nella città meridionale di Kaohsiung. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato Chung Ching Wei, chiarendo che la società sta dando priorità ad altri progetti ma procederà comunque all'apertura dello stabilimento in futuro. Nonostante la perdurante instabilità del mercato globale, Tsmc prevede di registrare una crescita dei ricavi del 30 per cento nel 2022 e di introdurre importanti novità nella sua linea di produzione. Entro fine anno è prevista la messa in produzione di microchip con architettura a tre nanometri, con la realizzazione di chip basati su una versione aggiornata della tecnologia N3 – nota come N3E o "Enhanced 3 nm" – l'anno successivo. Stando a indiscrezioni di stampa, il colosso statunitense Apple sarà il primo cliente a sfruttare la tecnologia N3E nei chip A17, che dovrebbero essere installati negli iPhone 15 Pro. (segue) (Cip)