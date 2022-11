Business news: società Energean annuncia nuova scoperta gas naturale al largo coste israeliane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica anglo-greca Energean che gestisce il giacimento israeliano di Karish ha annunciato una nuova scoperta commerciale di gas naturale pari a circa 13 miliardi di metri cubi al largo delle coste israeliane. Secondo quanto riferito dalla società in un comunicato stampa la scoperta è stata fatta all’interno del pozzo di perforazione esplorativo soprannominato Zeus-1. Energean ha anche confermato la presenza di ulteriori 3,75 miliardi di metri cubi di gas nel pozzo denominato Athena. Le scoperte confermano le ipotesi formulate dalla compagnia secondo cui la cosiddetta “area dell'Olimpo” situata tra i giacimenti di gas di Karish e Tanin sia voluminosa e commercialmente valida. "Dopo l'inizio della produzione dal nostro giacimento di Karish la scor6sa settimana, sono lieto che il nostro programma di perforazione, che ora ha consegnato cinque pozzi di successo su cinque, continui a fornire valore, garantendo la sicurezza dell'approvvigionamento e la concorrenza energetica in tutta la regione", ha dichiarato l’amministratore delegato di Energean, Mathios Rigas. L'azienda sta ora pianificando i suoi prossimi passi per sfruttare a pieno le opportunità dell’”area Olimpo” e ha affermato che all’inizio del 2023 aggiornerà i mercati sui volumi totali di gas presenti nell’area di esplorazione tenendo conto dei volumi aumentati nei pozzi Zeus1 e Athena. "Stiamo valutando una serie di potenziali opzioni di commercializzazione per l'area dell'Olimpo che sfruttano sia la nuova che la nostra esistente infrastruttura unica basata sul Mediterraneo, e prevediamo di impegnarci in un piano di sviluppo nel primo semestre del 2023", ha affermato Rigas. (Res)