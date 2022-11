Business news: Marocco, Banca africana di sviluppo presta 285 milioni di euro per coltivazione cereali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco ha ottenuto un prestito dalla Banca africana di sviluppo (Afdb) per un importo di 3,1 miliardi di dirham (circa 285 milioni di euro) per finanziare la coltivazione dei cereali e sostenere la copertura sociale. Lo ha riferito il ministero dell'Economia e delle finanze del Marocco in un comunicato. Il prestito sarebbe inquadrato da due accordi firmati dal ministro delegato al bilancio Faouzi Lekjaa e dal rappresentante dell’ufficio dell’Afdb a Rabat, Ashraf Tarsem. Il primo accordo riguarda lo sviluppo della coltivazione dei cereali per un importo di 2,16 miliardi di dirham (198 milioni di euro). Il secondo accordo riguarda il programma di sostegno alla copertura sociale e all'ampliamento della base di partecipazione ai sistemi pensionistici, con un importo di 944 milioni di dirham (86 milioni di euro). (Mar)