Business news: Assemblea nazionale del popolo approva la legge finanziaria suppletiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati dell'Assemblea nazionale del popolo, la camera bassa del parlamento algerino, hanno approvato la legge finanziaria suppletiva per l’anno 2022. Lo ha riferito il quotidiano "Al Khabar". La legge prevede una serie di misure volte a preservare il potere d'acquisto del cittadino e a sostenere settori produttivi come quello agricolo. La votazione si è svolta in una sessione pubblica, presieduta da Ibrahim Boughali, capo del consiglio, e alla presenza del ministro delle Finanze, Ibrahim Djamal Kassali, e della ministra dei Rapporti con il parlamento, Basma Azouar. (Ala)