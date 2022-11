Business news: Costa d'Avorio, controllata Societé Generale registra utile netto in calo del 3 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La controllata ivoriana della compagnia francese Société Générale ha registrato nel terzo trimetre di quest'anno un utile netto in calo del 3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021. Lo ha riferito la stessa compagnia in una nota, precisando che l'utile è sceso dai 48 miliardi di franchi Cfa di fine settembre 2021 a 47 miliardi l'anno successivo. Per quanto riguarda il reddito netto bancario, questo è aumentato del 14 punti percentuali a 155 miliardi di Fcfa alla fine di settembre 2022, dopo i 135 miliardi registrati nello stesso periodo dell'anno scorso. La banca ritiene che questo slancio di crescita sia dovuto principalmente al buon andamento del margine di interesse netto e delle commissioni. (Res)