Busines news: Ue e Namibia istituiscono partenariato strategico su materie prime e idrogeno

- La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente della Namibia Hage Geingob hanno firmato un memorandum d'intesa che istituisce un partenariato strategico tra le parti. Il memorandum è stato siglato nel corso della Cop27 in Egitto. Il partenariato mira a garantire lo sviluppo di un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime, materiali raffinati e idrogeno rinnovabile per sostenere la trasformazione verde e digitale delle economie dei partner Ue. "Sono molto lieta di firmare questo accordo tra l'Ue e la Namibia per lo sviluppo delle catene di valore delle materie prime e dell'idrogeno rinnovabile. Non si tratta solo di un enorme passo avanti per le ambizioni climatiche europee, ma anche di un accordo vantaggioso per la Namibia, leader nello sviluppo dell'idrogeno rinnovabile in Africa. È la dimostrazione dell'impegno dell'Europa a collaborare con i Paesi partner per realizzare gli impegni comuni verso un futuro più verde e resiliente, in linea con la Global gateway strategy", ha dichiarato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Il partenariato prevede sei pilastri principali: l'integrazione delle catene di valore delle materie prime e dell'idrogeno rinnovabile; la cooperazione per sfruttare i criteri ambientali, sociali e di governance (Esg) e allinearsi agli standard internazionali; la mobilitazione dei finanziamenti per lo sviluppo delle infrastrutture necessarie per lo sviluppo dei progetti e l'incentivazione dei finanziamenti del settore privato; lo sviluppo di capacità, formazione e competenze; la cooperazione per la ricerca e l'innovazione e l'allineamento normativo, degli standard e delle certificazioni fra le due parti. (Beb)