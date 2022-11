Business news: Tanzania, inaugurato il ponte New Wami realizzato dalla cinese Power Construction Corporation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato aperto al traffico il ponte New Wami, realizzato nella regione costiera di Chalinze, in Tanzania, dall'azienda costruttrice cinese Power Construction Corporation. A riferirlo è il sito "Lsi Afrique". L'opera, lunga 510 metri e larga 11,85 e costruito ad una distanza di 670 metri dal vecchio ponte Wami già esistente, è stata definita "un progetto strategico chiave" dal portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian, che nel suo briefing odierno con la stampa ha sottolineato come l'infrastruttura abbia "un ruolo significativo da svolgere nella promozione dello sviluppo regionale integrato in Tanzania e nel rilancio della sua crescita economica". Il completamento del ponte, ha aggiunto, "ha aperto un'arteria di trasporto vitale per lo sviluppo della Tanzania" ed "è anche l'ultimo risultato degli sforzi di Cina e Tanzania per portare avanti l'amicizia tradizionale e approfondire la cooperazione reciprocamente vantaggiosa nella nuova era. Dall'inizio della costruzione - ha proseguito Zhao - il progetto ha creato più di 500 posti di lavoro locali e preparato un corpo di professionisti delle infrastrutture e lavoratori qualificati per la Tanzania". Dal lancio del Forum sulla cooperazione Cina-Africa (Focac), ha quindi sottolineato il portavoce, le aziende cinesi hanno costruito in Africa oltre 10 mila chilometri di ferrovie, quasi 100 mila chilometri di strade, circa mille ponti, quasi 100 porti e molti ospedali e scuole. (Res)