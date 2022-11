Business news: Taiwan, indice prezzi al consumo (Cpi) aumentato del 2,72 per cento nel mese di ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'inflazione a Taiwan ha registrato un lieve rallentamento nel mese di ottobre, periodo in cui l'indice dei prezzi al consumo (Cpi) è aumentato del 2,72 per cento su base annua. Lo indica la Direzione generale di bilancio, contabilità e statistica (Dgbas), ricordando che a settembre l'indice aveva registrato un incremento di 2,76 punti percentuali. Il dato di ottobre risulta comunque superiore alla soglia d'allerta fissata dalla banca centrale al 2 per cento. Nello stesso periodo, l'indice dei prezzi al consumo core - che esclude prodotti ortofrutticoli ed energia - è aumentato del 2,96 per cento contro il 2,80 per cento di settembre. La spinta inflazionistica è stata trainata dall'aumento dei costi associati ai consumi fuori casa (+6,40 per cento) e ai rincari sui generi alimentari (+5,17 per cento). Sempre ad ottobre l'indice dei prezzi all'ingrosso (Ipi) è aumentato dell'11,09 per cento su base annua, fotografando l'aumento dei prezzi di elettricità, carburanti, componenti elettroniche e mangimi per animali. I rialzi hanno interessato anche le merci all'ingrosso, con l'indice dei prezzi alla produzione (Ipp) aumentato dell'8,68 per cento su base annua.