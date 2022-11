Business news: Cina, stabilimento Foxconn a Zhengzhou continuerà ad operare a "circuito chiuso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dipendenti dello stabilimento gestito dal gigante dell'elettronica taiwanese Foxconn a Zhengzhou, nella Cina centrale, continueranno ad osservare le restrizioni anti-pandemiche nonostante la revoca del "lockdown" nel parco industriale che ospita la fabbrica. Lo ha reso noto la stessa Foxconn, precisando che lo stabilimento manterrà una gestione a "circuito chiuso", volta cioè ad isolare i luoghi in cui vivono e lavorano i dipendenti. Il protocollo è stato adottato dalla metà di ottobre e non è chiaro quanto resterà in vigore. Foxconn produce circa il 70 per cento degli iPhone spediti in tutto il mondo, e la maggior parte della sua produzione è concentrata nello stabilimento di Zhengzhou, che dà lavoro a circa 200 mila persone. Nei giorni scorsi numerosi dipendenti sono fuggiti dallo stabilimento, denunciando una forte carenza di generi alimentari e assistenza sanitaria durante la quarantena. Per sopperire alla mancanza di manodopera e mantenere stabile la produzione, la dirigenza ha dato il via ad una nuova campagna d'assunzioni. I dipendenti riceveranno un salario di 4,16 dollari l'ora e gli ex operai che accetteranno di tornare al lavoro riceveranno un bonus di circa 70 dollari una tantum. (Cip)