Business news: Bangladesh, raggiunto accordo preliminare con Fmi su prestiti per 4,5 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- La missione del Fondo monetario internazionale (Fmi) in Bangladesh ha raggiunto con le autorità di Dacca un accordo del valore di circa 3,2 miliardi di dollari e della durata di 42 mesi nell’ambito dell'Extended Fund Facility (Eff) e uno del valore di 1,3 miliardi di dollari nell’ambito del Resilience and Sustainability Facility (Rsf). Lo riferisce un comunicato pubblicato dall’Fmi al termine della missione, iniziata lo scorso 26 ottobre sotto la guida di Rahul Anand. Gli accordi, soggetti all’approvazione del Comitato esecutivo del Fondo, riguardano il sostegno a un programma di stabilizzazione macroeconomica e promozione di una crescita inclusiva e verde. In particolare, i finanziamenti Rsf sono mirati a sostenere gli investimenti per rispondere ai cambiamenti del clima. (segue) (Inn)